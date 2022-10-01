Заявка України на вступ до НАТО не є основним питанням на даний момент, - Боррель

принципове

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО у прискореному порядку.

Додамо, що рішення України вже підтримали чотири країни - Канада, Литва, Латвія та Естонія, проте процедура потребує одноголосного схвалення всіх 30 членів НАТО.

При цьому міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що у секторі оборони Україна співпрацює з Альянсом глибше, ніж деякі його формальні члени.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.