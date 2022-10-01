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Заявка України на вступ до НАТО не є основним питанням на даний момент, - Боррель

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Борель (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Європейському Союзу вважають, що заявка України на членство в НАТО не є основним питанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля, якого цитує RTVE.

принципове

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО у прискореному порядку.

Додамо, що рішення України вже підтримали чотири країни - Канада, Литва, Латвія та Естонія, проте процедура потребує одноголосного схвалення всіх 30 членів НАТО.

При цьому міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що у секторі оборони Україна співпрацює з Альянсом глибше, ніж деякі його формальні члени.

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