Заявка України на вступ до НАТО не є основним питанням на даний момент, - Боррель

У Європейському Союзу вважають, що заявка України на членство в НАТО не є основним питанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля, якого цитує RTVE.
принципове
Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО у прискореному порядку.
Додамо, що рішення України вже підтримали чотири країни - Канада, Литва, Латвія та Естонія, проте процедура потребує одноголосного схвалення всіх 30 членів НАТО.
При цьому міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що у секторі оборони Україна співпрацює з Альянсом глибше, ніж деякі його формальні члени.
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