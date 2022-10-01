Заявка Украины на вступление в НАТО не основной вопрос на данный момент, - Боррель

принципиальны

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Добавим, что решение Украины уже поддержали четыре страны - Канада, Литва, Латвия и Эстония, однако процедура требует единогласного одобрения всех 30 членов НАТО.

При этом министр обороны Алексей Резников отметил, что в секторе обороны Украина сотрудничает с Альянсом более глубоко, чем некоторые его формальные члены.

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