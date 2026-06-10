Заявам Путіна про "Орєшнік" не вірять навіть росіяни, - ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін назвав неефективні удари ракетами середньої дальності "Орєшнік" звичайними тестами. Він заявив, що вони навмисно цілили в "сараї", чим обурив російських військових блогерів.
Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.
За інформацією видпння, під час інтерв'ю пропагандистським медіа Путін спробував применшити значення чергового неефективного застосування ракет типу "Орєшнік".
За його словами, те, що раніше позиціонувалося як масштабний удар у відповідь на атаки України, виявилося лише "перевіркою їхніх операцій, ніби на полігоні". Російський диктатор стверджує, що окупанти спеціально обрали порожні зони та "сараї", щоб згодом безпілотники зафіксували точність влучання боєголовок.
Проте закордонні експерти вважають таку заяву спробою приховати технічний провал своєї нової "суперзброї".
Під час атаки 24 травня 2026 року один з "Орєшників" упав у Білій Церкві Київської області, пошкодивши звичайні цивільні гаражі та покинутий завод. Інша ракета приземлилася на окупованій території Донеччини. При цьому суббоєприпаси ракет виявилися виготовленими з дешевого чавуну замість вольфраму чи сталі.
Такі виправдання Кремля викликали хвилю обурення та висміювання серед російських військових коментаторів. До цього пропаганда активно переконувала суспільство в тому, що "Орєшнік" знищив надважливі стратегічні об'єкти та "підземні бази НАТО".
"Пам’ятаєте, як усі телевізійні покидьки, закотивши очі, захоплено описували, які надстратегічні підприємства ми знищили за допомогою "Орєшніка"? Сьогодні Путін підтвердив, що комори справді були вражені", - наводять аналітики цитату одного з обурених блогерів РФ.
Інші оглядачі відверто розчаровані масштабами обіцяної Москвою "відплати".
"Ось і удари у відповідь. Це просто неймовірно. Великий привіт усім, хто писав про підземні бази НАТО!", - написав один з незадоволених пропагадистів.
Військові блогери також почали ставити під сумнів спроможність РФ дати реальну відповідь на втрати своїх військових, оскільки пуски дороговартісної зброї виявилися лише порожніми випробуваннями.
Крім того, через неефективні удари Україна отримала доступ до уламків та електронних компонентів системи "Орєшнік", що повністю скомпрометувало секретні технічні дані розробки.
Нагадаємо, у ніч на 24 травня 2026 року Російська Федерація завдала масштабного комбінованого удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та сотні ударних безпілотників.
Як писало РБК-Україна, головним напрямком ворожої атаки тоді став Київ. Загалом радіотехнічні війська зафіксували 690 засобів повітряного нападу, серед яких були аеробалістичні ракети "Кинджал", протикорабельні "Циркон" та балістична ракета середньої дальності.
Тоді ж Сили протиповітряної оборони відзвітували про збиття 55 ракет та 549 безпілотників різних модифікацій. Водночас у Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що під час цієї атаки російські окупаційні війська вдарили ракетою типу "Орешник" по Київській області.
Згодом, на початку червня, Володимир Путін спробував спростувати інформацію про технічні несправності ракети, яка впала на окупованій території Донецької області.
Під час свого виступу на форумі в Санкт-Петербурзі російський диктатор назвав пуски "Орешника" виключно випробувальними та заявив, що падіння боєприпасів у цивільні об'єкти та "сараї" нібито було частиною спеціального плану для оцінки точності розльоту бойових блоків перед "повноформатним застосуванням".