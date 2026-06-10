Заявам Путіна про "Орєшнік" не вірять навіть росіяни, - ЗМІ

Деталі заяви Путіна

За інформацією видпння, під час інтерв'ю пропагандистським медіа Путін спробував применшити значення чергового неефективного застосування ракет типу "Орєшнік".

За його словами, те, що раніше позиціонувалося як масштабний удар у відповідь на атаки України, виявилося лише "перевіркою їхніх операцій, ніби на полігоні". Російський диктатор стверджує, що окупанти спеціально обрали порожні зони та "сараї", щоб згодом безпілотники зафіксували точність влучання боєголовок.

Проте закордонні експерти вважають таку заяву спробою приховати технічний провал своєї нової "суперзброї".

Під час атаки 24 травня 2026 року один з "Орєшників" упав у Білій Церкві Київської області, пошкодивши звичайні цивільні гаражі та покинутий завод. Інша ракета приземлилася на окупованій території Донеччини. При цьому суббоєприпаси ракет виявилися виготовленими з дешевого чавуну замість вольфраму чи сталі.

Реакція російських мілітарі-блогерів

Такі виправдання Кремля викликали хвилю обурення та висміювання серед російських військових коментаторів. До цього пропаганда активно переконувала суспільство в тому, що "Орєшнік" знищив надважливі стратегічні об'єкти та "підземні бази НАТО".

"Пам’ятаєте, як усі телевізійні покидьки, закотивши очі, захоплено описували, які надстратегічні підприємства ми знищили за допомогою "Орєшніка"? Сьогодні Путін підтвердив, що комори справді були вражені", - наводять аналітики цитату одного з обурених блогерів РФ.

Інші оглядачі відверто розчаровані масштабами обіцяної Москвою "відплати".

"Ось і удари у відповідь. Це просто неймовірно. Великий привіт усім, хто писав про підземні бази НАТО!", - написав один з незадоволених пропагадистів.

Військові блогери також почали ставити під сумнів спроможність РФ дати реальну відповідь на втрати своїх військових, оскільки пуски дороговартісної зброї виявилися лише порожніми випробуваннями.

Крім того, через неефективні удари Україна отримала доступ до уламків та електронних компонентів системи "Орєшнік", що повністю скомпрометувало секретні технічні дані розробки.