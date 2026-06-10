Заявлениям Путина об "Орешнике" не верят даже россияне, - СМИ

Детали заявления Путина

По информации издания, во время интервью пропагандистским медиа Путин попытался преуменьшить значение очередного неэффективного применения ракет типа "Орешник".

По его словам, то, что ранее позиционировалось как масштабный удар в ответ на атаки Украины, оказалось лишь "проверкой их операций, будто на полигоне". Российский диктатор утверждает, что оккупанты специально выбрали пустые зоны и "сараи", чтобы впоследствии беспилотники зафиксировали точность попадания боеголовок.

Однако зарубежные эксперты считают такое заявление попыткой скрыть технический провал своего нового "супероружия".

Во время атаки 24 мая 2026 года один из "Орешников" упал в Белой Церкви Киевской области, повредив обычные гражданские гаражи и заброшенный завод. Другая ракета приземлилась на оккупированной территории Донецкой области. При этом суббоеприпасы ракет оказались изготовленными из дешевого чугуна вместо вольфрама или стали.

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Реакция российских милитари-блогеров

Такие оправдания Кремля вызвали волну возмущения и высмеивания среди российских военных комментаторов. До этого пропаганда активно убеждала общество в том, что "Орешник" уничтожил сверхважные стратегические объекты и "подземные базы НАТО".

"Помните, как все телевизионные подонки, закатив глаза, восторженно описывали, какие сверхстратегические предприятия мы уничтожили с помощью "Орешника"? Сегодня Путин подтвердил, что кладовые действительно были поражены", - приводят аналитики цитату одного из возмущенных блогеров РФ.

Другие обозреватели откровенно разочарованы масштабами обещанного Москвой "возмездия".

"Вот и ответные удары. Это просто невероятно. Большой привет всем, кто писал о подземных базах НАТО!", - написал один из недовольных пропагадистов.

Военные блогеры также начали ставить под сомнение способность РФ дать реальный ответ на потери своих военных, поскольку пуски дорогостоящего оружия оказались лишь пустыми испытаниями.

Кроме того, из-за неэффективных ударов Украина получила доступ к обломкам и электронным компонентам системы "Орешник", что полностью скомпрометировало секретные технические данные разработки.