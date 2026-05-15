Трамп однією заявою про Китай обвалив акції Boeing

Переговори щодо закупівлі Boeing

Деталі потенційної угоди між США та Китаєм щодо закупівлі літаків Boeing залишаються невідомими, зокрема строки постачання та конкретні моделі. Водночас обсяг домовленостей виявився значно меншим за попередні ринкові очікування.

За даними джерел Reuters, напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном обговорювався пакет приблизно на 500 літаків Boeing 737 MAX, а також можливі додаткові замовлення широкофюзеляжних лайнерів.

Натомість у підсумку йдеться про близько 200 літаків. За інформацією співрозмовників Reuters, Китай веде переговори про аналогічну за масштабом угоду з європейським авіавиробником Airbus.

Після заяви Трампа акції Boeing просіли приблизно на 4,1% під час біржових торгів.

За даними джерел, переговори щодо авіазамовлення були частиною ширшого пакета економічних домовленостей між Вашингтоном і Пекіном напередодні зустрічі Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна.

Аналітики зазначають, що скорочення очікуваного обсягу контракту стало негативним сигналом для ринку, оскільки великі замовлення авіагігантів зазвичай розглядаються як індикатор стабільності торговельних відносин між США та Китаєм.