Трамп одним заявлением о Китае обвалил акции Boeing

18:58 15.05.2026 Пт
2 мин
Что же такого сказал американский президент?
aimg Валерия Абабина
Фото: После заявления Трампа акции Boeing упали на 4% (Getty Images)

Акции американского авиапроизводителя Boeing упали после заявления президента США Дональда Трампа, что Китай закажет 200 самолетов вместо ожидаемых рынком объемов.

Переговоры по закупке Boeing

Детали потенциального соглашения между США и Китаем по закупке самолетов Boeing остаются неизвестными, в частности сроки поставки и конкретные модели. В то же время объем договоренностей оказался значительно меньше предыдущих рыночных ожиданий.

По данным источников Reuters, накануне встречи президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином обсуждался пакет примерно на 500 самолетов Boeing 737 MAX, а также возможные дополнительные заказы широкофюзеляжных лайнеров.

Вместо этого в итоге речь идет об около 200 самолетов. По информации собеседников Reuters, Китай ведет переговоры об аналогичной по масштабу сделке с европейским авиапроизводителем Airbus.

После заявления Трампа акции Boeing просели примерно на 4,1% в ходе биржевых торгов.

По данным источников, переговоры по авиазаказу были частью более широкого пакета экономических договоренностей между Вашингтоном и Пекином накануне встречи Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Аналитики отмечают, что сокращение ожидаемого объема контракта стало негативным сигналом для рынка, поскольку крупные заказы авиагигантов обычно рассматриваются как индикатор стабильности торговых отношений между США и Китаем.

Ранее сообщалось, что во время визита в Пекин президент США Дональд Трамп провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином, которая включала неформальную часть в правительственном комплексе Чжуннаньхай. Лидеры посетили территорию бывшего императорского сада, где Си Цзиньпин показал исторические деревья возрастом в сотни лет, а разговор частично попал в микрофоны.

Также в ходе общения обсуждался статус Чжуннаньхая как закрытого правительственного комплекса, где размещены ключевые органы власти Китая. Си Цзиньпин отметил, что дипломатические приемы здесь проводятся крайне редко, и упомянул, что среди немногих иностранных гостей комплекса был и российский лидер Владимир Путин.

Отдельно РБК-Украина писало, что после встречи с Си Цзиньпином Дональд Трамп заявил об обсуждении войны в Украине. По его словам, стороны подчеркнули заинтересованность в урегулировании конфликта и дальнейшем поиске путей к его завершению.

