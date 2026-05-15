Трамп одним заявлением о Китае обвалил акции Boeing

Акции американского авиапроизводителя Boeing упали после заявления президента США Дональда Трампа, что Китай закажет 200 самолетов вместо ожидаемых рынком объемов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Детали потенциального соглашения между США и Китаем по закупке самолетов Boeing остаются неизвестными, в частности сроки поставки и конкретные модели. В то же время объем договоренностей оказался значительно меньше предыдущих рыночных ожиданий.
По данным источников Reuters, накануне встречи президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином обсуждался пакет примерно на 500 самолетов Boeing 737 MAX, а также возможные дополнительные заказы широкофюзеляжных лайнеров.
Вместо этого в итоге речь идет об около 200 самолетов. По информации собеседников Reuters, Китай ведет переговоры об аналогичной по масштабу сделке с европейским авиапроизводителем Airbus.
После заявления Трампа акции Boeing просели примерно на 4,1% в ходе биржевых торгов.
По данным источников, переговоры по авиазаказу были частью более широкого пакета экономических договоренностей между Вашингтоном и Пекином накануне встречи Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
Аналитики отмечают, что сокращение ожидаемого объема контракта стало негативным сигналом для рынка, поскольку крупные заказы авиагигантов обычно рассматриваются как индикатор стабильности торговых отношений между США и Китаем.
Ранее сообщалось, что во время визита в Пекин президент США Дональд Трамп провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином, которая включала неформальную часть в правительственном комплексе Чжуннаньхай. Лидеры посетили территорию бывшего императорского сада, где Си Цзиньпин показал исторические деревья возрастом в сотни лет, а разговор частично попал в микрофоны.
Также в ходе общения обсуждался статус Чжуннаньхая как закрытого правительственного комплекса, где размещены ключевые органы власти Китая. Си Цзиньпин отметил, что дипломатические приемы здесь проводятся крайне редко, и упомянул, что среди немногих иностранных гостей комплекса был и российский лидер Владимир Путин.
Отдельно РБК-Украина писало, что после встречи с Си Цзиньпином Дональд Трамп заявил об обсуждении войны в Украине. По его словам, стороны подчеркнули заинтересованность в урегулировании конфликта и дальнейшем поиске путей к его завершению.