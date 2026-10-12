Заява Трампа про енергетичне перемир'я між Україною та РФ обвалила ціни на нафту

Як пише видання, водночас ескалація конфлікту на Близькому Сході та атаки на нафтову інфраструктуру й танкери продовжують створювати ризики для глобального енергетичного ринку.

Так, ф’ючерси на нафту марки Brent опускалися приблизно на 1,3% — до 103,35 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 1,4% — до 90,55 долара за барель.

"На ринок вплинула заява президента США Дональда Трампа про домовленість України та Росії припинити удари по енергетичній інфраструктурі. За словами американського лідера, цього вдалося досягти після домовленостей щодо постачання російського дизельного пального", - пише видання.

Можливе збільшення постачань пального з РФ послабило побоювання щодо дефіциту на ринку, зазначає Bloomberg.

Водночас аналітики застерігають, що без підтвердження домовленостей і розуміння того, як довго вони діятимуть, вплив цього чинника на ціни може бути обмеженим.

Атаки на Близькому Сході підтримують нафтові ціни

Попри зниження котирувань, нафтовий ринок залишається під тиском через загострення ситуації на Близькому Сході.

Єменські хусити взяли на себе відповідальність за суботню атаку на міжнародний аеропорт Ер-Ріяда в Саудівській Аравії, внаслідок якої, за повідомленнями, загинули люди та сотні дістали поранення.

Саудівська влада також повідомляла про нову атаку на аеропорт у неділю.

Крім того, протягом останніх тижнів надходили повідомлення про напади на танкери поблизу Ормузької протоки. Зокрема, один танкер атакував безпілотник поблизу якірної стоянки Сохар в Омані, а інше судно було пошкоджене невідомим снарядом під час проходження протоки.

Ці інциденти посилюють побоювання щодо перебоїв у постачанні нафти з Близького Сходу. Ормузька протока є одним із ключових маршрутів світової торгівлі енергоносіями, тому загострення безпекової ситуації в цьому районі може спричинити нові коливання цін.

Дональд Трамп заявив, що США розглядають можливість приєднання до ударів Саудівської Аравії по хуситах.