Заявление Трампа об энергетическом перемирии между Украиной и РФ обвалило цены на нефть

Мировые цены на нефть снизились в понедельник, 12 октября, на фоне ожиданий увеличения поставок российского горючего после этого. в качестве лидера США Дональл Трамп объявил энергетическое перемирие Украины и РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В то же время эскалация конфликта на Ближнем Востоке и атаки на нефтяную инфраструктуру и танкеры продолжают создавать риски для глобального энергетического рынка.
Так, фьючерсы на нефть марки Brent опускались примерно на 1,3% - до 103,35 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 1,4% - до 90,55 доллара за баррель.
"На рынок повлияло заявление президента США Дональда Трампа о договоренности Украины и России прекратить удары по энергетической инфраструктуре. По словам американского лидера, этого удалось добиться после договоренностей по поставкам российского дизельного горючего", - пишет издание.
Возможное увеличение поставок горючего из РФ ослабило опасения по поводу дефицита на рынке, отмечает Bloomberg.
В то же время, аналитики предостерегают, что без подтверждения договоренностей и понимания того, как долго они будут действовать, влияние этого фактора на цены может быть ограничено.
Несмотря на понижение котировок, нефтяной рынок остается под давлением из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за субботнюю атаку на международный аэропорт Эр-Рияда в Саудовской Аравии, в результате которой, по сообщениям, погибли люди и сотни получили ранения.
Саудовские власти также сообщали о новой атаке на аэропорт в воскресенье.
Кроме того, в последние недели поступали сообщения о нападениях на танкеры вблизи Ормузского пролива. В частности, один танкер атаковал беспилотник у якорной стоянки Сохар в Омане, а другое судно было повреждено неизвестным снарядом во время прохождения пролива.
Эти инциденты усугубляют опасения по поводу перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока. Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировой торговли энергоносителями, поэтому обострение ситуации безопасности в этом районе может повлечь за собой новые колебания цен.
Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность присоединения к ударам Саудовской Аравии по хуситам.
Напомним, Трамп 11 октября объявил энергетическое перемирие между Украиной и РФ. Однако в тот же день РФ ударила по Харьковской ТЭЦ.
Еще, как известно, Трамп договорился с Россией, что поставит на мировой рынок значительное количество дизельного горючего. Более 300 тысяч тонн немедленно, еще 500 тысяч тонн в ноябре и миллион тонн.