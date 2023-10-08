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Завжди у смартфоні. Які документи та послуги у "Дії" доступні для українців за кордоном

Фото: українцям нагадали, які документи та послуги у Дії доступні за кордоном (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українці, що перебувають за кордоном, завжди можуть скористатися державними послугами в режимі онлайн за допомогою застосунку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"Згенерувати цифрові документи або скористатися державними послугами українці можуть в режимі онлайн. Для цього їм достатньо зареєструватися на порталі державних послуг "Дія" або встановити мобільний застосунок "Дія", - зазначають у міністерстві.

Там нагадують, що послугами "Дії" можна скористатися не лише в Україні. Деякі сервіси також доступні громадянам, які виїхали за кордон через війну, зокрема до Польщі.

До послуг, якими українці можуть скористатися за кордоном, зокрема, входять:

  • замовлення витягів і довідок,
  • заміна посвідчення водія,
  • пенсійні послуги,
  • повідомлення про пошкоджене майно,
  • купівля військових облігацій.

Більш детально з переліком цифрових документів і послуг, які доступні українцям у "Дії", можна ознайомитись в інфографіці.

 

Нововведення в "Дії"

Нагадаємо, що до початку опалювального сезону у застосунку "Дія" має з'явитися вся інформація про "Пункти незламності".

До того ж, у додаток додали житлові сертифікати на виплати за зруйноване внаслідок російської агресії майно.

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ДияМіністерство реінтеграції