Всегда в смартфоне. Какие документы и услуги в "Дії" доступны для украинцев за границей

"Сгенерировать цифровые документы или воспользоваться государственными услугами украинцы могут в режиме онлайн. Для этого им достаточно зарегистрироваться на портале государственных услуг "Действие" или установить мобильное приложение "Действие", - отмечают в министерстве.

Там напоминают, что услугами "Дії" можно воспользоваться не только в Украине. Некоторые сервисы также доступны гражданам, которые выехали за границу из-за войны, в частности, в Польшу.

К услугам, которыми украинцы могут воспользоваться за рубежом, в частности, входят:

заказ выписок и справок,

замена водительского удостоверения,

пенсионные услуги,

уведомление о поврежденном имуществе,

покупка военных облигаций.

Более подробно с перечнем цифровых документов и услуг, доступных украинцам в "Дії", можно ознакомиться в инфографике.

Нововведения в "Дії"

Напомним, что к началу отопительного сезона в приложении "Дія" должна появиться вся информация о "Пунктах несокрушимости".

К тому же, в приложение добавили жилищные сертификаты на выплаты за разрушенное в результате российской агрессии имущество.

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