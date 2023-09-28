У "Дії" з'явилася важлива послуга для отримання виплат за пошкоджене майно
У застосунок "Дія" додали житлові сертифікати на виплати за зруйноване майно. Ними зможуть скористатися українці, які беруть участь у програмі "єВідновлення".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Українці, які подавали заяву про знищене майно, отримають житловий сертифікат у "Дії". З нього дізнаєтеся суму компенсації та зможете почати пошуки майбутнього помешкання. А вже з листопада - використати сертифікат на покупку житла", - написав він.
Зазначимо, що для того, аби отримати компенсацію за зруйноване майно, потрібна лише "Дія". За кілька кліків кожен може подати заяву та відкрити картку "єВідновлення" в одному з банків-партнерів. Після цього дані автоматично підтягнуться з реєстрів.
Федоров зазначив, що послугою вже скористалися 3 685 українців.
"єВідновлення"
Програму "єВідновлення" запустили в Україні 10 травня. В її рамках мешканці можуть отримувати кошти за пошкоджене та зруйноване житло внаслідок агресії РФ.
При цьому нещодавно Кабмін додав у програму "єВідновлення" 12 нових категорій бізнесу, на які поширюється її дія.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.