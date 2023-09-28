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У "Дії" з'явилася важлива послуга для отримання виплат за пошкоджене майно

Четвер 28 вересня 2023 16:38
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У "Дії" з'явилася важлива послуга для отримання виплат за пошкоджене майно Фото: у "Дії" з'явилася важлива послуга для отримання виплат за пошкоджене майно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У застосунок "Дія" додали житлові сертифікати на виплати за зруйноване майно. Ними зможуть скористатися українці, які беруть участь у програмі "єВідновлення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Українці, які подавали заяву про знищене майно, отримають житловий сертифікат у "Дії". З нього дізнаєтеся суму компенсації та зможете почати пошуки майбутнього помешкання. А вже з листопада - використати сертифікат на покупку житла", - написав він.

Зазначимо, що для того, аби отримати компенсацію за зруйноване майно, потрібна лише "Дія". За кілька кліків кожен може подати заяву та відкрити картку "єВідновлення" в одному з банків-партнерів. Після цього дані автоматично підтягнуться з реєстрів.

Федоров зазначив, що послугою вже скористалися 3 685 українців.

"єВідновлення"

Програму "єВідновлення" запустили в Україні 10 травня. В її рамках мешканці можуть отримувати кошти за пошкоджене та зруйноване житло внаслідок агресії РФ.

При цьому нещодавно Кабмін додав у програму "єВідновлення" 12 нових категорій бізнесу, на які поширюється її дія.

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Дия Мінцифра Михайло Федоров
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