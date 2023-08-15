Завжди під прицілом. У Повітряних силах назвали пріоритетні цілі атак росіян

"Аеродроми завжди під прицілом. Зрозуміло, що наші пілоти завдають шкоди окупантам", - сказав він.

Так, речник зазначив, що про результати бойової роботи наших льотчиків повідомляють і російські пабліки, і самі окупанти.

З огляду на це, за його словами, українські пілоти мають відповідні запобіжники, які грамотно використовують як вони, так і органи військового управління. Ігнат зазначив, що такі дії не лише зберігають техніку, життя людей, але й завдають росіянам болючих ударів по їхніх тилах, командуванню та логістиці.



"І аеродроми, і критична інфраструктура, і промисловість, і портова інфраструктура - це все цілі ворога, які будуть для нього пріоритетними", - підкреслив речник.

Тактика росіян в Україні

Ігнат розповідав, що росіяни, зокрема, запускають по Україні ракети, які змінюють напрямок руху. Це тактика, яку окупанти використовують, щоб максимально досягти своїх цілей і завдати удару.

До того ж, речник Повітряних сил зазначав, що удари росіян по українських аеродромах неефективні, адже наша авіація встигає передислокуватися до атак.

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