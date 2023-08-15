Тактичні прийоми. Ігнат пояснив, як ворог планує удари по Україні

Під час сьогоднішньої атаки росіян по Україні ракети змінювали напрямок руху. Це тактика, яку російські війська використовують, щоб максимально досягти своїх цілей і завдати удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі Радіо Свобода .

За його словами, ворог намагається робити все для того, аби якомога більше ракет долетіло до своєї цілі.

"Вони планують і зараз удари, програмуючи маршрути таким чином, щоб обійти якомога ефективніше нашу протиповітряну оборону, використовуючи слабкі місця, використовуючи дані розвідки, зрозуміло. Ну, і ракети постійно змінюють маршрут", - розповів Ігнат.

Він додав, що ракети дуже стрімко міняють курс і поки набирається повідомлення, що ракети летять в один бік, вони вже можуть змінити напрямок.

"Якщо в нас Telegram-канал... Якщо видно напрямок руху, там, на Київську область. Поки черговий пише буквально три слова повідомлення: "рухається в сторону Києва", ракета вже змінює напрямок, рухається в інший бік. Потім знову змінює напрямок, і знову", - зазначив речник.

Обстріл України 15 серпня

Цієї ночі російські війська запустили по Україні 28 крилатих ракет. Силам ППО вдалося збити 16 цілей. Під удари потрапили Львів та Дніпро, Луцьк та Хмельницький, Запоріжжя та Сміла.

Зокрема, у Львові зафіксоване влучання у житлові будинки та територію дитячого садка.

У Луцьку є влучання по одному з промислових підприємств, внаслідок чого загинули три людини.

У Дніпрі також є "приліт" по промисловому підприємству, внаслідок чого поранення отримали дві людини.

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