Завышали тарифы на тепло для школ и больниц: в Луганской области провели 12 обысков

Известно, что в течение 2018-2020 годов школы, больницы и другие учреждения социальной инфраструктуры города получали платежки за отопление по значительно завышенным тарифам.

По версии следствия, к незаконной схеме причастны госслужащие и менеджмент коммерческой структуры, которую связывают с бывшим влиятельным чиновником регионального уровня. Из-за "согласования" повышенных тарифов, участники сделки вывели из бюджета города, по предварительным оценкам, по меньшей мере 5 млн гривен.

Отмечается, что правоохранители провели 12 обысков по местам жительства и в офисах злоумышленников. В результате были изъяты компьютерная техника и средства связи, финансово-хозяйственная документация, черновые записи, подтверждающие проведение сделки.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о назначении экспертиз для подтверждения причиненных обществу убытков и объявления организаторам о подозрении в совершении преступления.

Фото: обыски в офисах злоумышленников (ssu.gov.ua)