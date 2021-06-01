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Во Львовской области СБУ разоблачила в коррупции чиновника "Нафтогаза"

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Львовская область, Вторник 01 июня 2021 13:46
Во Львовской области СБУ разоблачила в коррупции чиновника "Нафтогаза" Фото: задержание чиновника НАК "Нафтогаз Украины" на взятке (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Во Львовской области Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила масштабную коррупционную схему, которую организовал руководитель одного из филиалов НАК "Нафтогаз Украины". За почти полтора миллиона гривен чиновник обещал не создавать проблем при подключении жилого дома к электросетям.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, должностное лицо филиала "Новояворовск электросети", управление которого осуществляет ООО "Нафтогаз Тепло", наладил масштабную схему получения взяток.

В частности, за 1,4 млн гривен чиновник "гарантировал" не создавать искусственных препятствий в подключении жилого дома к электросетям, а также обещал оказать содействие в стабильном обеспечении потребителей электроэнергией.

Правоохранители задержали чиновника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при получении аванса в 1 млн гривен.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия, проверяется информация о других фактов получения взяток и возможной причастности к коррупционной схемы.

Фото: задержание чиновника НАК "Нафтогаз Украины" на взятке (ssu.gov.ua)

Напомним, что в Николаевской области сотрудники полиции на взятке задержали старшего следователя полиции по особо важным делам.

Ранее стало известно, что в Харькове задержали работника одного из отделений районного управления полиции, "продавал" должность в Держбюро расследований.

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