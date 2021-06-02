Завищували тарифи на тепло для шкіл і лікарень: у Луганській області провели 12 обшуків

Відомо, що протягом 2018-2020 років школи, лікарні, ДЮСШ та інші заклади соціальної інфраструктури міста отримували платіжки за опалення за значно завищеними тарифами.

За версією слідства, до незаконної схеми причетні держслужбовці та менеджмент комерційної структури, яку пов’язують із колишнім впливовим чиновником регіонального рівня. Через "погодження" підвищених тарифів, учасники оборудки вивели із бюджету міста, за попередніми оцінками, щонайменше 5 млн гривень.

Зазначається, що правоохоронці провели 12 обшуків за місцями проживання та в офісах зловмисників. Внаслідок чого було вилучено комп’ютерну техніку і засоби зв’язку, фінансово-господарську документацію, чорнові записи, що підтверджують проведення оборудки.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про призначення експертиз для підтвердження завданих громаді збитків і оголошення організаторам про підозру у вчиненні злочину.

Фото: обыски в офисах злоумышленников (ssu.gov.ua)