Чиновника "Укрзализныци" подозревают в хищении почти 1 млн гривен

Правоохранители сообщили о подозрении служащему обособленного подразделения "Укрзализныци" в присвоении 750 тысяч гривен государственных средств. Деньги были выделены на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале станции "Киев-Пассажирский".

Следователи установили, что чиновник одного из структурных подразделений "Укрзализныци" составил соответствующие документы по выполнению строительных работ в пригородном вокзале станции "Киев-Пассажирский" с обществом с признаками фиктивности.

Эти документы стали основанием для перечисления обособленным подразделением "Укрзализныци" 750 тысяч гривен на счет фиктивного общества. Кроме того, фигурант достоверно знал, что ремонт в зонах ожидания для пассажиров эта фирма выполнять не будет, сообщили в полиции.

Отмечается, что правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. За незаконные сделки злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.