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В Украине сегодня похолодало

Новости » Общество     19.11.2019 - 08:00
В Украине сегодня похолодало
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Восток Украины будет холодным

Погода в Украине 19 ноября ухудшится, идут похолодания. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях областях сегодня похолодает до +10+12, ночью ожидается +5+8. В центральных областях тоже холодно, но без дождей. Там днем температура воздуха достигнет +6+8, а ночью ожидается +2+5.

В Украине сегодня похолодало

Восток Украины тоже будет холодным, днем температура воздуха ожидается +5+7, ночью ожидаются заморозки от -1 до -3. В южных областях днем +9+12, ночью ожидается +3+9.

Прогноз в Киеве

Сегодня в столице прохладно. Днем ожидается +6+8, ночью ожидается +3+5.

В Украине сегодня похолодало

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщала, что погода резко ухудшится, заморозки достигнут -4.

Также сообщалось, что в ближайшие три дня осадки не ожидаются, лишь ночью 20 ноября в северных и Винницкой областях, а также 21 ноября на западе местами пройдет небольшой дождь.

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