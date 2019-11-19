Синоптики предупредили об ухудшении погоды в ближайший час

Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Синоптики прогнозируют сильный туман

Погода в Украине 19 ноября резко ухудшится в ближайший час, в первой половине дня сильный туман. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Как отмечается, в ближайший час и в первой половине дня туман, видимость 200-500м (I уровень опасности, желтый).

Напомним, синоптики давали прогноз погоды на сегодня. Во всех областях похолодает, а в некоторых ночью ожидаются заморозки. В частности заморозки передают в Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях.

Также синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в Украину идет резкое похолодание. Она вчера сообщила, что ближайшей ночью ожидается от 4 мороза до 4 тепла. Сегодня днем +3+10 градусов. Теплее будет в Крыму, на юго-западе (Одесская область) и в западных областях ночью +3+8 градусов, днем +11+14 градусов, на Закарпатье до +16 градусов.

Отметим, в ближайшие три дня осадки не ожидаются, только ночью 20 ноября в северных и Винницкой областях, а также 21 ноября на западе местами пройдет дождь. Температура воздуха завтра и послезавтра в западных областях, в Одесской области и в Крыму ночью от +2 до +8, днем от +8 до +15.