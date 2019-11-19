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Відзавтра в Україні почнеться суттєве похолодання

Новини » Суспільство     19.11.2019 - 11:26
Відзавтра в Україні почнеться суттєве похолодання
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура вдень знизиться до +2 градусів

Завтра погода в Україні погіршиться, на більшості території країни очікується суттєве похолодання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

За її прогнозом, тепло +10+15 градусів утримається у західних областях, Одеській області та в Криму. На решті території країни температура знизиться до +2+8 градусів максимально.

"Опадів якихось серйозних не передбачається. Проте наступає зараз такий важкий хмарний та вогкий період із туманами, мрякою та пронизливим холодом до кісток", - написала синоптик.

Крім того, вона попередила, що східний вітер викличе штормові пориви.

У Києві 20-го листопада буде хмарно, з туманами та мрякою. Вітер східного напрямку посилиться у денні години або ближче до вечора. Температура повітря у столиці ледь досягне +4+5 градусів.

"Далі по тижню холод посилиться, з четверга на Сході та у більшості центральних областей вночі очікується -4-10 градусів", - повідомила Діденко.

Відзавтра в Україні почнеться суттєве похолодання

РБК-Україна писало, що в Україні у першій половині дня очікується сильний туман з видимістю 200-500 метрів.

Раніше повідомлялося, що сьогодні в столиці прохолодно. Вдень очікується +6+8, вночі очікується +3+5.

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