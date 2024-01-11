Завтра знову вдарить мороз. Синоптик назвала найхолодніші регіони

"Якщо сьогодні комусь холодно, то це йому так здається. Бо похолодання очікується в Україні 12 січня. Температура повітря знизиться до -7....-12 градусів, на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Полтавщині до -14 градусів", - розповіла вона.

Крім того, найближчої ночі сніг пройде у західних областях, центральній частині, на півдні та сході.

"На півночі буде вночі сухо. А ось вдень у п'ятницю вся територія України належатиме області підвищеного атмосферного тиску - без опадів", - констатувала синоптик, додавши, що на дорогах буде слизько, а вітер буде з північного заходу, помірний, але до рвучкого.

Погода у Києві

У Києві 12 січня передбачається суха погода із поривчастим північно-західним вітром. Йде похолодання - і вночі, і вдень очікується -7....-12 градусів.

Потепління в Україні

За словами Діденко, вже скоро в Україні знову очікується потепління. Так, 13 січня холодна погода переважатиме, а 14 та 15 січня передбачається підвищення температури повітря.

Загалом у січні 2024 року в Україні середня місячна температура прогнозується в межах 0...-4 градусів морозу, в Закарпатті, Криму, Одеській та Херсонській областях 0...+2 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.