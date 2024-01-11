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Завтра снова ударит мороз. Синоптик назвала самые холодные регионы

Фото: синоптик назвала самые холодные регионы в Украине 12 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра снова ударит мороз, причем по всей территории Украины. При этом, холоднее всего будет в четырех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Если сегодня кому холодно, то это ему так кажется. Потому что похолодание ожидается в Украине 12 января. Температура воздуха снизится до -7....-12 градусов, на Сумщине, Харьковщине, Черниговщине и Полтавщине до -14 градусов", - рассказала она.

Кроме того, в ближайшую ночь снег пройдет в западных областях, центральной части, на юге и востоке.

"На севере будет ночью сухо. А вот днем в пятницу вся территория Украины будет принадлежать области повышенного атмосферного давления - без осадков", - констатировала синоптик, добавив, что на дорогах будет скользко, а ветер будет с северо-запада, умеренный, но порывистый.

Погода в Киеве

В Киеве 12 января предполагается сухая погода с порывистым северо-западным ветром. Идет похолодание - и ночью, и днем ожидается -7...-12 градусов.

Потепление в Украине

По словам Диденко, уже скоро в Украине снова ожидается потепление. Да, 13 января холодная погода будет преобладать, а 14 и 15 января предполагается повышение температуры воздуха.

В общей сложности в январе 2024 года в Украине средняя месячная температура прогнозируется в пределах 0...-4 градусов мороза, в Закарпатье, Крыму, Одесской и Херсонской областях 0...+2 градусов тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше нормы.

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