Синоптик дала прогноз на сьогодні, попередивши про "гойдалки" найближчими днями

Морози в Україні сьогодні спадуть, але розслаблятися ще рано. Синоптики обіцяють синоптичні гойдалки найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"В Україні атмосферні фронти зумовлять невеликий сніг. Оскільки Україна перебуває у так званому теплому секторі, бо холодний фронт ще не дійде до нас, то й температура повітря буде досить високою. Вдень 11 січня очікується від -3...+3 градусів", - розповіла вона.

Водночас, за спостереженнями синоптика, сильний північно-західний вітер з поривами "знижуватиме", за відчуттями, температуру повітря.

"На дорогах залишається ожеледиця, обережно!" - попередила синоптик.

Погода у Києві

У Києві 11 січня підсипатиме невеликим снігом, північно-західний вітер може бути навіть часом штормовим, тобто сильнішим за 15 м/с.

"Проте не буде надто холодно, у столиці вдень 0...-2 градуси", - констатувала синоптик.

Похолодання та потепління: коли будуть

Вже 12 січня прийде холодний атмосферний фронт "зісковзне по східній периферії антициклону", і тому за ним в Україну одразу проветься холодне північне повітря.

"З 12 січня очікується похолодання до помірних морозів", - попередила Діденко.

Надалі, за її словами, будуть чергові синоптичні гойдалки, бо потепліє з 15 січня.