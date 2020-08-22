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Завтра на западе Украины пройдут дожди, а в Карпатах похолодает до +20

Украина, Суббота 22 августа 2020 19:48
Завтра на западе Украины пройдут дожди, а в Карпатах похолодает до +20
Фото: дождь (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

На большинстве территории будет преобладать сухая погода

В воскресенье, 23 августа, в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода. Осадки не обойдут лишь западные области страны.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, завтра кратковременные дожди, местами с грозами, стоит ожидать жителям Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей. В Карпатах похолодает до +20...+23 градусов.

На остальной территории страны завтра столбики термометров будут колебаться от +24 до +29 градусов днем, и от +13 до +18 ночью.

Кроме того, в стране будет преобладать юго-восточный ветер, 5-10 метров в секунду.

Нет описания фотографии.

Напомним, ранее синоптики предупреждали об опасных метеорологических явлениях в ближайшие дни; в стране ожидаются дожди с грозами и сильные порывы ветра.

Кроме того, на сегодня в Украине было объявлено штормовое предупреждение; синоптики прогнозировали дожди с грозами.

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