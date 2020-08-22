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Завтра на заході України пройдуть дощі, а у Карпатах похолодає до +20

Україна, Субота 22 серпня 2020 19:48
Завтра на заході України пройдуть дощі, а у Карпатах похолодає до +20
Фото: дощ (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

На більшості території переважатиме суха погода

У неділю, 23 серпня, в Україні переважатиме суха та спекотна погода. Опади не оминуть лише західні області країни.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, завтра короткочасні дощі, подекуди з грозами, варто очікувати жителям Волинської, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей. У Карпатах похолодає до +20...+23 градусів.

На решті території країни завтра стовпчики термометрів будуть коливатися від +24 до +29 градусів вдень, та від +13 до +18 вночі.

Крім того, в країні переважатиме південно-східний вітер, 5-10 метрів на секунду.

Немає опису світлини.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про небезпечні метеорологічні явища найближчими днями; в країні очікуються дощі з грозами та сильні пориви вітру.

Крім того, на сьогодні в Україні було оголошено штормове попередження; синоптики прогнозували дощі з грозами.

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