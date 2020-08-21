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В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение

Украина, Пятница 21 августа 2020 14:43
В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение
Фото: дождь (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Непогода ожидается 22 августа

Ночью и днем субботы, 22 августа, в Украине испортится погода. В ряде областей пройдут дожди с грозами и шквалами.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, ночью непогода обойдет только западные, Житомирскую, Винницкую и Одесскую области.

Днем грозы, сильные дожди и шквалы до 20 метров в секунду охватят юго-восточные и Днепропетровскую области, а также территорию Крыма.

Напомним, сегодня в Украине также прогнозируют непогоду; грозы и дожди пройдут в северных, некоторых центральных и восточных областях.

Кроме того, сегодня синоптики прогнозировали в Украине жару до +34 градусов.

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