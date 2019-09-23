Завтра в Закарпатье ожидается потепление

Погода в Украине завтра, 24 сентября, будет без осадков, ночью ожидаются заморозки, а днем температура воздуха составит +22 градуса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского Гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, 24 сентября в Украине без осадков.

Ветер восточный будет дуть со скоростью 5-10 м / с.

В северных, восточных и Ровенской областях ночью ожидаются заморозки в воздухе 0 -3, а днем температура воздуха составит +​​9 +14 градусов. На остальной территории температура воздуха ночью +4+ 9 градусов. В Полтавской и Черкаской областях заморозки на поверхности почвы 0 -4 , а днем ​+​14 +19 градусов.

На Закарпатье, и в некоторых районах Прикарпатья и в южной части страны температура воздуха составит +20 +22 градуса.

Напомним, по данным синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. Дожди возможны только ночью в Черниговской, Сумской, Полтавской и восточных областях. Диденко писала, что сегодня погода в южных и западных областях ожидается умеренно теплая, температура днем будет колебаться от +18 до +23 градусов.

Также 23 сентября почти на всей территории Украины осадков не ожидается. Температура воздуха в западных областях составит +18 +21. Однако, в Волынской, Ровенской и Житомирской областях днем ожидается +13 +15 градусов.

Кроме того, по данным синоптика Натальи Диденко, в ночь на 24 и 25 сентября ожидаются заморозки. Подобная температурная ситуация ожидается в Черкасской и Полтавской областях. В Киеве во вторник, 24 сентября, ожидается сухая погода, однако будет холодно. Столбики термометров прогреются до +11 +14 градусов.