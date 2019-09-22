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Температура в Украине продолжит снижаться

Новости » Общество    22.09.2019 - 17:06
Температура в Украине продолжит снижаться
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дождь ожидается ночью в Черниговской, Сумской, Полтавской и восточных областях

Погода в Украине завтра, 23 сентября, будет преимущественно сухой, только в некоторых областях ночью ожидается небольшой дождь. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, завтра без осадков, ночью в Черниговской, Сумской, Полтавской и восточных областях небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью от +4 до +9 градусов, в Карпатах от +1 до +3. Днем от +11 до +16, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части от +19 до +24.

Температура в Украине продолжит снижаться

Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, завтра в южных и западных областях ожидается умеренно теплая погода, температура днем будет колебаться от +18 до +23 градусов. На остальной территории будет прохладнее, днем ожидается до +17 градусов. В Черниговской, Сумской и Харьковской областях прогнозируется снижение температуры до +10 градусов.

Добавим, ранее украинские синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю. В период с 23 по 26 сентября погодные условия в Украине будут ухудшаться, ожидаются дожди. Ближе к концу недели дождливая погода охватит всю территорию страны.

Завтра в Украине ожидается похолодание до +10 В Киеве ожидается сильный ветер
Новости Украины Гидрометцентр
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