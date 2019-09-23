ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Новости » Общество    23.09.2019 - 08:20
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Сегодня в Украине ожидаются заморозки

Погода в Украина 23 сентября ухудшится, ожидаются заморозки до -3. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Сообщается, что сегодня на севере левого берега Украины ожидаются заморозки от 0 до -3 (І уровень опасности).

Напомним, что по прогнозу синоптиков, сегодня почти во всех областях дождей не будет. Температура воздуха в западных областях достигнет +18+21. Однако, в Волынской, Ровенской и Житомирской областях днем ожидается +13+15.

Также сообщается, что в Черниговской, Сумской областях температура воздуха днем составит +12+14, а ночью ожидается +4+6. Восток Украины также холодный, там температура воздуха днем составит +12+16, ночью ожидается +6+8. Ну а в южных областях сегодня будет тепло днем, температура воздуха достигнет +22+24, ночью ожидается +8+11.

Отметим, что в столице сегодня ожидаются дожди, но температура воздуха днем будет от +13 до +15.

Кроме того, ранее сообщалось, что погода сегодня будет преимущественно сухой, только в некоторых областях ночью ожидается дождь. Ночью в Черниговской, Сумской, Полтавской и восточных областях небольшой дождь.

Сегодня на севере и востоке Украины ожидаются дожди Синоптики предупредили об ухудшении погоды
Новости Украины заморозкиПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь