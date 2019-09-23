ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Завтра в Украине похолодает до -4

Новости » Общество    23.09.2019 - 11:15
Завтра в Украине похолодает до -4
Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Похолодание ожидается в северных и восточных областях

Погода в Украине в ночь на 24 и 25 сентября будет прохладной, в северных и восточных областях ожидаются заморозки 0-4 градуса. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Синоптик отметила, что подобная температурная ситуация ожидается также в Черкасской и Полтавской областях. В общем ночная температура воздуха предполагается в пределах от 0 до +7 тепла, на юге и западе +6 +13 градусов.

"Днем во вторник столбики термометров будут колебаться в районе от +10 до +16 градусов. В южной части, на западе, в Днепропетровской, Винницкой и Кировоградской области от +16 до +22 градусов. Практически во всех областях Украины будет сухо и солнечно", - говорится в сообщении синоптика.

Диденко также сообщила, что в Киеве 24 сентября ожидается сухая погода.

"Ближайшей ночью будет холодно, от 0 до +2 градуса, местами заморозки от 0 до -2 градусов, завтра днем ​​потеплеет до скромных +11 +14 градусов", - отмечает синоптик.

Завтра в Украине похолодает до -4

Напомним, погода в Украине в понедельник, 23 сентября, будет сухой и преимущественно солнечной, но местами похолодает до +10.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 23 сентября почти во всех областях дождей не будет. Температура воздуха в западных областях достигнет +18+21. Однако, в Волынской, Ровенской и Житомирской областях днем ожидается +13+15.

В России отвергли возможность прямой войны с Украиной Сегодня на севере и востоке Украины ожидаются дожди
Новости Украины УкраинаПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь