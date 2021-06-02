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Завтра заканчивается регистрация на единые экзамены на магистратуру

Автор: Инна Собора

Завтра, 3 июня, в 18:00 завершается регистрация поступающих на магистратуру. Зарегистрироваться нужно, чтобы сдать единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВИ) и единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ).

Об этом напомнят в пресс-службе МОН.

Единственное профессиональное испытание в этом году составляют поступающие на специальности "Право" и "Международное право".

По данным Украинского центра оценивания качества образования, по состоянию на 2 июня успешно зарегистрировались почти 194 тысячи человек (ЕВИ) и свыше 13 тысяч человек (ЕПВИ).

Регистрацию осуществляет приемочная комиссия одного из выбранных поступающим учреждений высшего образования при условии личного присутствия студента, желающее участвовать в конкурсном отборе на обучение для получения степени магистра и/или дистанционно.

Основная сессия единого вступительного экзамена проводится 30 июня, единого вступительного испытания - 2 июля.

Вступительные испытания будут проводиться в Киеве и во всех областных центрах страны (кроме Донецка и Луганска). В Донецкой и Луганской областях будут работать пункты в Славянске, Мариуполе и Северодонецке. Для проведения ЕВИ по английскому языку дополнительно будут действовать пункты тестирования в Белой Церкви, Кременчуге, Кривом Роге, Мелитополе и Умани.

Напомним, Регистрация на экзамены для поступления в магистратуру стартовала 11 мая.

Ранее правительство приняло постановление о создание единого государственного экзамена для бакалавров и магистров. Правительство также утвердило перечень специальностей, которые должны будут сдавать этот экзамен.

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