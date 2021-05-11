Началась регистрация на экзамены для поступления в магистратуру
Во вторник стартовала регистрация на экзамены для поступления в магистратуру. Речь идет о едином вступительном экзамене по иностранному языку и едином профессиональном вступительном испытании.
"Сегодня, 11 мая 2021 года, стартовала регистрация абитуриентов, которые планируют сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку и единое профессиональное вступительное испытание для поступления в магистратуру. ЕПВИ сдают поступающие на специальности "Право" и "Международное право", - указано в сообщении.
Регистрацию будет осуществлять приемная комиссия учреждения высшего образования до 3 июня включительно при условии личного присутствия лица, которое хочет участвовать в конкурсном отборе на обучение для получения степени магистра, или дистанционно.
Приемная комиссия проверит наличие необходимых для регистрации документов и правильность их оформления.
Участнику после успешной регистрации (в случае дистанционной регистрации) пришлют отсканированную копию экзаменационного листа на электронный адрес, указанный в заявлении-анкете. Оригинал экзаменационного листа будет храниться в приемной комиссии. Если в экзаменационном листке поступающий обнаружит ошибки, он должен обратиться в приемную комиссию.
"Если же при проверке документов будет установлено, что лицо не имеет права участвовать в конкурсном отборе, то на электронный адрес, с которого поступили документы, будет отправлено уведомление об отказе в регистрации с указанием причины отказа", - говорится в сообщении.
Вступительные экзамены проведут в Киеве и во всех областных центрах Украины (кроме Донецка и Луганска). В Донецкой и Луганской областях будут работать пункты в Славянске, Мариуполе и Северодонецке. Для проведения ЕВИ по английскому языку дополнительно будут действовать пункты тестирования в Белой Церкви, Кременчуге, Кривом Роге, Мелитополе и Умани.
В Минобразования обращают внимание, что основная сессия единого вступительного экзамена проводится 30 июня, единого профессионального вступительного экзамена - 2 июля (дополнительная сессия проводится в сроки, установленные Украинским центром оценивания качества образования).
Напомним, 6 мая стартовала регистрация на дополнительную сессию внешнего независимого оценивания. Она продлится до 18 мая.
Как писало РБК-Украина, Верховная рада хочет разрешить высшим учебным заведениям создавать научные парки без согласования с центральными органами исполнительной власти. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №4236.