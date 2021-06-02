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Завтра завершується реєстрація на єдині іспити на магістратуру

Автор: Инна Собора

Завтра, 3 червня, о 18:00 завершується реєстрація вступників на магістратуру. Зареєструватися потрібно, щоб скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Про це нагадають у прес-службі МОН.

Єдине фахове випробування в цьому році складають вступники на спеціальності "Право" і "Міжнародне право".

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, станом на 2 червня успішно зареєструвалися майже 194 тисячі осіб (ЄВІ) і понад 13 тисяч осіб (ЄФВВ).

Реєстрацію здійснює приймальна комісія одного з вибраних вступником закладів вищої освіти за умови особистої присутності особи, яка бажає брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра та/або дистанційно.

Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 30 червня, єдиного фахового вступного випробування – 2 липня.

Вступні випробування проводитимуться в Києві та в усіх обласних центрах країни (крім Донецька і Луганська). У Донецькій та Луганській областях працюватимуть пункти у Слов’янську, Маріуполі та Сєвєродонецьку. Для проведення ЄВІ з англійської мови додатково діятимуть пункти тестування у Білій Церкві, Кременчуці, Кривому Розі, Мелітополі та Умані.

Нагадаємо, реєстрація на іспити для вступу до магістратури стартувала в Україні 11 травня.

Раніше уряд ухвалив постанову про створення єдиного державного іспиту для бакалаврів та магістрів. Уряд також затвердив перелік спеціальностей, які повинні будуть складати цей іспит.

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