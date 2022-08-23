Завтра возможны отвратительные провокации и жестокие удары. Зеленский дал советы украинцам

"Завтра важный для всех нас день. И именно поэтому этот день, к сожалению, важен и для нашего врага. Мы должны осознавать, что завтра возможны отвратительные российские провокации и жестокие удары", - сказал он.

Зеленский отметил, что украинские военные, разведка и спецслужбы сделают все, чтобы защитить мирное население. Он добавил, что Украина обязательно ответит на любое проявление российского террора.

Президент просит украинцев завтра особенно соблюдать правила безопасности.

"Пожалуйста, соблюдайте режим комендантского часа. Учитывайте сигналы воздушной тревоги. Обращайте внимание на официальные сообщения. И помните: мы должны все вместе дойти до победы", - сказал он.