Завтра услуги регистрации актов гражданского состояния вернут вcем общинам
Услуги государственной регистрации актов гражданского состояния завтра вернут всем территориальным общинам. Соответствующий закон завтра вступит в силу.
Документ опубликован в издании "Голос Украины".
Он вступит в силу на следующий день после обнародования.
Этот закон обеспечивает право граждан на получение таких базовых административных услуг как государственная регистрация рождения, брака, смерти.
Вследствие децентрализационной реформы миллионам граждан Украины был существенно затруднен доступ к государственной регистрации рождения, брака, смерти.
До принятия документа Верховной радой города областного значения, в том числе объединенные и укрупненные территориальные общины, образованные на базе таких городов как путем добровольного присоединения, так и на основании решений Кабинета министров об утверждении территорий теробщин, не имели полномочий в сфере ГРАГС.
Закон предоставляет территориальным общинам, образованным на базе городов областного значения, полномочия по регистрации рождения, брака, смерти.
Напомним, Верховная рада одобрила в целом законопроект №4382 в конце апреля.
Как писало РБК-Украина,регионы в этом году получат 231 млн гривен на развитие центров предоставления административных услуг. Кабинет министров в ходе заседания в конце марта принял такое решение.