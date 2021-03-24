На центры админуслуг в регионах выделили более 230 млн гривен

Регионы в этом году получат 231 млн гривен на развитие центров предоставления административных услуг. Кабинет министров в ходе сегодняшнего заседания принял такое решение.

Об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль в своем Telegram.

"Правительство утвердило порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на развитие ЦПАУ. Мы ставим очень четкую и амбициозную задачу, чтобы через 2-3 года такой центр был в каждой общине, а люди могли получать качественные и удобные государственные услуги", - сказано в сообщении.

Напомним, Центры предоставления административных услуг в Киеве с 20 марта предоставляют лишь "чрезвычайно важные услуги". Во время личного визита можно будет получить ограниченный перечень услуг.

Как писало РБК-Украина, в феврале правительство расширило перечень админуслуг, которые предоставляются через Центры предоставления административных услуг. Украинцы получили право обращаться в центры для предоставления льгот и социальной помощи.

Кроме того, в Украине создают Национальную веб-платформу центров предоставления административных услуг. Теперь юридические и физические лица смогут онлайн получать информацию для обращения к ЦПАУ.