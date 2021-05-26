Завтра послуги реєстрації актів цивільного стану повернуть усім громадам
Послуги державної реєстрації актів цивільного стану завтра повернуть усім територіальним громадам. Відповідний закон завтра набере чинності.
Документ опублікований у виданні "Голос України".
Він набере чинності на наступний день після оприлюднення.
Цей закон забезпечує право громадян на отримання таких базових адміністративних послуг як державна реєстрація народження, шлюбу, смерті.
Внаслідок децентралізаційної реформи мільйонам громадян України був суттєво утруднений доступ до державної реєстрації народження, шлюбу, смерті.
До прийняття документа Верховною радою міста обласного значення, у тому числі об'єднані і укрупнені територіальні громади, утворені на базі таких міст як шляхом добровільного приєднання, так і на підставі рішень Кабінету міністрів про затвердження територій тергромад, не мали повноважень у сфері ДРАЦС.
Закон надає територіальним громадам, утвореним на базі міст обласного значення, повноваження по реєстрації народження, шлюбу, смерті.
Нагадаємо, Верховна рада схвалила в цілому законопроект №4382 в кінці квітня.
Як писало РБК-Україна, регіони в цьому році отримають 231 млн гривень на розвиток центрів надання адміністративних послуг. Кабінет міністрів у ході засідання в кінці березня прийняв таке рішення.