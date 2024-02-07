Завтра в Україну прийде похолодання. В яких регіонах збережеться "спека"

"В Україні завтра місцями випадатиме мокрий сніг, часом дощ. Мокрий сніг, бо завтра передбачається похолодання до -2 градусів", - розповіла вона.

Водночас, за словами синоптика, у районах навколо Кропивницького, Луганська, Донецька та Дніпра +4...+7 градусів, а у південній частині буде значно тепліше, без істотних опадів, протягом дня +10...+15 градусів.

До того ж, за даними Діденко, "вітер нарешті вгомониться", буде змінних напрямків, невеликий або помірний.

"У Києві 8 лютого буде хмарно, місцями невеликий мокрий сніг, часом просто щільна хмарність. Вночі +1...+3, завтра вдень +2...+4 градуси", - додала вона.

Карта погоди в Україні на 8 лютого (facebook.com/tala.didenko)

Зміна погоди найближчим часом

Найближчими днями, 9 лютого опадів в Україні побільшає, переважно - холодна погода, на півдні лише - дуже тепло.

А з 10 лютого очікується поступове потепління до +10...+16 градусів. А вже із 15 лютого знову похолоднішає.

Тепла погода в Україні

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 4 лютого середня добова температура в Україні перевищувала норму на 7-10 градусів.

Крім того, у Києві оновлено рекорд найтеплішої мінімальної температури повітря. Це перший температурний рекорд у столиці цього року.