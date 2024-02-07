Завтра в Украину придет похолодание. В каких регионах сохранится "жара"

"В Украине завтра местами будет выпадать мокрый снег, временами дождь. Мокрый снег, потому что завтра предполагается похолодание до -2 градусов", - рассказала она.

В то же время, по словам синоптика, в районах вокруг Кропивницкого, Луганска, Донецка и Днепра +4...+7 градусов, а в южной части будет значительно теплее, без существенных осадков в течение дня +10...+15 градусов.

К тому же, по данным Диденко, "ветер наконец-то угомонится", будет переменных направлений, небольшой или умеренный.

"В Киеве 8 февраля будет облачно, местами небольшой мокрый снег, временами просто плотная облачность. Ночью +1...+3, завтра днем +2...+4 градуса", - добавила она.

Карта погоды в Украине на 8 февраля (facebook.com/tala.didenko)

Изменение погоды в ближайшее время

В ближайшие дни, 9 февраля осадков в Украине станет больше, преимущественно - холодная погода, на юге только - очень тепло.

А с 10 февраля ожидается постепенное потепление до +10...+16 градусов. А уже с 15 февраля снова похолодает.

Теплая погода в Украине

Как сообщало РБК-Украина, на 4 февраля средняя суточная температура в Украине превышала норму на 7-10 градусов.

Кроме того, в Киеве обновлен рекорд самой теплой минимальной температуры воздуха. Это первый температурный рекорд в столице этого года.