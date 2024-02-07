RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Завтра в Украину придет похолодание. В каких регионах сохранится "жара"

Фото: где будет тепло в Украине, несмотря на похолодание 8 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 8 февраля, в Украину придет очередная волна похолодания. Но на территории страны останутся "теплые пятна" - регионы, где плюсовая температура сохранится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В Украине завтра местами будет выпадать мокрый снег, временами дождь. Мокрый снег, потому что завтра предполагается похолодание до -2 градусов", - рассказала она.

В то же время, по словам синоптика, в районах вокруг Кропивницкого, Луганска, Донецка и Днепра +4...+7 градусов, а в южной части будет значительно теплее, без существенных осадков в течение дня +10...+15 градусов.

К тому же, по данным Диденко, "ветер наконец-то угомонится", будет переменных направлений, небольшой или умеренный.

"В Киеве 8 февраля будет облачно, местами небольшой мокрый снег, временами просто плотная облачность. Ночью +1...+3, завтра днем +2...+4 градуса", - добавила она.

Карта погоды в Украине на 8 февраля (facebook.com/tala.didenko)

Изменение погоды в ближайшее время

В ближайшие дни, 9 февраля осадков в Украине станет больше, преимущественно - холодная погода, на юге только - очень тепло.

А с 10 февраля ожидается постепенное потепление до +10...+16 градусов. А уже с 15 февраля снова похолодает.

Теплая погода в Украине

Как сообщало РБК-Украина, на 4 февраля средняя суточная температура в Украине превышала норму на 7-10 градусов.

Кроме того, в Киеве обновлен рекорд самой теплой минимальной температуры воздуха. Это первый температурный рекорд в столице этого года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в КиевеПогода на день