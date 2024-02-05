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У Києві зафіксований перший температурний рекорд з початку року

Україна, Понеділок 05 лютого 2024 12:37
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У Києві зафіксований перший температурний рекорд з початку року Фото: 4 лютого оновлений температурний рекорд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Києві оновлений рекорд найтеплішої мінімальної температури повітря. Це перший температурний рекорд в столиці цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними кліматологів, 4 лютого мінімальна температура повітря у Києві перевищила на 2,1 градусів рекордне значення 1936 року і склала 4,6 градусів тепла.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 4 лютого середня добова температура в Україні перевищувала норму на 7-10 градусів.

Нагадаємо, 2023 рік в Києві став другим у рейтингу найтепліших після 2020 року за рахунок рекордно теплого другого півріччя. Середньорічна температура 2023 року у столиці склала 10,8 градусів тепла, що на 1,8 градусів вище кліматичної норми.

Загалом у 2023 році в Києві було зафіксовано 47 температурних рекордів, причому найбільше їх було у січні - 16 та серпні - 12.

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