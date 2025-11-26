Завтра в Україні до +20:: де буде найтепліше і де найхолодніше

Завтра, 27 листопада, погода в Україні буде різною залежно від регіону - від прохолодних +2 градусів на заході до майже літніх +20 у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на метеоролога й синоптика Наталку Діденко .

За її словами, найнижчі температури завтра очікуються у західних областях. Там удень буде всього від 2 до 6 градусів тепла. Натомість південна частина країни отримає відчутно теплішу погоду - там повітря прогріється до 12-16 градусів тепла, а в Криму стовпчики термометрів можуть піднятися до 15-20 градусів тепла.

У північних регіонах утримається досить м’яка погода з температурою від +6°C до +11°C, на сході очікується від +8°C до +12°C, а у центрі - від +10°C до +13°C. Холодніше буде лише на Вінниччині, де прогнозують від +5°C до +7°C.

Діденко зазначає, що дощі завтра можливі переважно у північних і центральних областях, але вони будуть невеликими. На більшій частині території України істотних опадів не очікують, однак погода залишатиметься хмарною.

У Києві 27 листопада також пройде невеликий дощ, а вдень температура повітря підвищиться до близько +10°C.