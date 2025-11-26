Завтра в Украине потеплеет до +20: где будет теплее всего и где холоднее всего

Завтра, 27 ноября, погода в Украине будет разной в зависимости от региона - от прохладных +2 градусов на западе до почти летних +20 в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на метеоролога и синоптика Наталью Диденко .

По ее словам, самые низкие температуры завтра ожидаются в западных областях. Там днем будет всего от 2 до 6 градусов тепла. Зато южная часть страны получит ощутимо более теплую погоду - там воздух прогреется до 12-16 градусов тепла, а в Крыму столбики термометров могут подняться до 15-20 градусов тепла.

В северных регионах сохранится достаточно мягкая погода с температурой от +6°C до +11°C, на востоке ожидается от +8°C до +12°C, а в центре - от +10°C до +13°C. Холоднее будет только в Винницкой области, где прогнозируют от +5°C до +7°C.

Диденко отмечает, что дожди завтра возможны преимущественно в северных и центральных областях, но они будут небольшими. На большей части территории Украины существенных осадков не ожидается, однако погода будет оставаться облачной.

В Киеве 27 ноября также пройдет небольшой дождь, а днем температура воздуха повысится до около +10°C.

Синоптик добавляет, что в дальнейшем в страну постепенно придет похолодание. По ее словам, нынешняя погодная ситуация полностью соответствует сезонным тенденциям.