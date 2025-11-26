ua en ru
Завтра в Украине потеплеет до +20: где будет теплее всего и где холоднее всего

Среда 26 ноября 2025 17:33
UA EN RU
Завтра в Украине потеплеет до +20: где будет теплее всего и где холоднее всего Фото: Какой будет погода в Украине 27 ноября (Любовь Калашникова, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Завтра, 27 ноября, погода в Украине будет разной в зависимости от региона - от прохладных +2 градусов на западе до почти летних +20 в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на метеоролога и синоптика Наталью Диденко.

По ее словам, самые низкие температуры завтра ожидаются в западных областях. Там днем будет всего от 2 до 6 градусов тепла. Зато южная часть страны получит ощутимо более теплую погоду - там воздух прогреется до 12-16 градусов тепла, а в Крыму столбики термометров могут подняться до 15-20 градусов тепла.

В северных регионах сохранится достаточно мягкая погода с температурой от +6°C до +11°C, на востоке ожидается от +8°C до +12°C, а в центре - от +10°C до +13°C. Холоднее будет только в Винницкой области, где прогнозируют от +5°C до +7°C.

Диденко отмечает, что дожди завтра возможны преимущественно в северных и центральных областях, но они будут небольшими. На большей части территории Украины существенных осадков не ожидается, однако погода будет оставаться облачной.

В Киеве 27 ноября также пройдет небольшой дождь, а днем температура воздуха повысится до около +10°C.

Синоптик добавляет, что в дальнейшем в страну постепенно придет похолодание. По ее словам, нынешняя погодная ситуация полностью соответствует сезонным тенденциям.

Ранее РБК-Украина писало, каким в этом году будет начало зимы в нашей стране. Обычно метеорологическая зима в Украине начинается в первой декаде месяца, средние температуры составляют от -5°C до +6°C в зависимости от региона, а осадков выпадает 30-66 мм. В декабре 2025 года ожидают температуру на 2°C выше нормы и осадки в пределах нормы.

Также мы рассказывали, что в течение 21-23 ноября в Украине зафиксировали 18 новых температурных рекордов. В ряде городов дневные максимумы побили предыдущие исторические значения, а теплее всего было в Симферополе - до +24°C. Синоптики отмечают, что это уже не первые рекорды в этом месяце.

Гидрометцентр Погода в Украине Погода Наталка Диденко Осень
