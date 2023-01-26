Завтра в Україні очікуються сніг та дощі, але не всюди: синоптики назвали регіони

Опади

Без опадів, лише у Карпатах, більшості північних областей, вночі і на Хмельниччині та Вінниччині невеликий сніг, вдень на Одещині невеликі опади.

Туман та вітер

В Карпатах, Кіровоградській, Сумській Полтавській, Дніпропетровській та східних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-східний, на півночі країни південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря

Температура вночі 2-7° морозу, у східних областях 8-13° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та в Криму 4-9° тепла.