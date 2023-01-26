Завтра в Украине ожидаются снег и дожди, но не повсюду: синоптики назвали регионы

Осадки

Без осадков, только в Карпатах, большинстве северных областей, ночью и в Хмельницкой и Винницкой области небольшой снег, днем в Одесской области небольшие осадки.

Туман и ветер

В Карпатах, Кировоградской, Сумской Полтавской, Днепропетровской и восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, на севере страны юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха

Температура ночью 2-7° мороза, в восточных областях 8-13° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в Закарпатье и в Крыму 4-9° тепла.