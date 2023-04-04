Завтра в Україні очікується значний сніг та дощ: синоптики назвали регіони
Завтра, 5 квітня, в Україні синоптики прогнозують значний сніг у західних регіонах. У Карпатах буде морозно: вночі - до -10 градусів, вдень – до -5 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
Хмарно. Крім того:
- у західних областях помірний, у Житомирській та Вінницькій областях значний мокрий сніг; на дорогах місцями ожеледиця; температура вночі 0-5° морозу (на Вінниччині 0-5° тепла); вдень 0-5° тепла,
- на Закарпатті до 9° (в Карпатах сніг, температура вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу).
- на решті території дощ;
- на північному сході без істотних опадів; температура вночі 2-7° тепла, у південній частині до 10°; вдень 13-18°, у Київській, Черкаській, Одеській областях 7-12°.
Вітер
північний, північно-східний, 7-12 м/с, у східних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Як повідомлялось, у Карпатах різко посилився мороз. На високогір'ї температура повітря опустилася до -12 градусів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, якою буде погода в Україні до кінця тижня.
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