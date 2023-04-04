Завтра в Украине ожидается значительный снег и дождь: синоптики назвали регионы

Завтра, 5 апреля, в Украине синоптики прогнозируют умеренный и значительный снег в нескольких регионах. В Карпатах будет морозно: ночью - до -10 градусов, днем - до -5 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

северный, северо-восточный, 7-12 м/с, в восточных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Облачно. Кроме того:

Как сообщалось, в Карпатах резко усилился мороз. На высокогорье температура воздуха опустилась до -12 градусов.

Напомним, ранее стало известно, какая будет погода в Украине до конца недели.

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