ua ru
Вт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Завтра в Украине ожидается значительный снег и дождь: синоптики назвали регионы

Новина українською →
Украина, Вторник 04 апреля 2023 13:59
Завтра в Украине ожидается значительный снег и дождь: синоптики назвали регионы Фото: синоптики Укргидрометцентра рассказали о погоде в Украине 5 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 5 апреля, в Украине синоптики прогнозируют умеренный и значительный снег в нескольких регионах. В Карпатах будет морозно: ночью - до -10 градусов, днем - до -5 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно. Кроме того:

  • в западных областях умеренный, в Житомирской и Винницкой областях значительный мокрый снег; на дорогах местами гололедица; температура ночью 0-5° мороза (в Винницкой области 0-5° тепла); днем 0-5° тепла,
  • в Закарпатье до 9° (в Карпатах снег, температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза).
  • на остальной территории дождь;
  • на северо-востоке без существенных осадков; температура ночью 2-7° тепла, в южной части до 10°; днем 13-18 °, в Киевской, Черкасской, Одесской областях 7-12°.

Ветер

северный, северо-восточный, 7-12 м/с, в восточных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Завтра в Украине ожидается значительный снег и дождь: синоптики назвали регионы

Как сообщалось, в Карпатах резко усилился мороз. На высокогорье температура воздуха опустилась до -12 градусов.

Напомним, ранее стало известно, какая будет погода в Украине до конца недели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Зима никак не отступит. Синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине
Зима никак не отступит. Синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине
DAILY
Шаг к победе. От чего зависит успех наступления ВСУ и как оно может изменить войну
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Шаг к победе. От чего зависит успех наступления ВСУ и как оно может изменить войну