Завтра в Украине ожидается значительный снег и дождь: синоптики назвали регионы
Завтра, 5 апреля, в Украине синоптики прогнозируют умеренный и значительный снег в нескольких регионах. В Карпатах будет морозно: ночью - до -10 градусов, днем - до -5 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
Облачно. Кроме того:
- в западных областях умеренный, в Житомирской и Винницкой областях значительный мокрый снег; на дорогах местами гололедица; температура ночью 0-5° мороза (в Винницкой области 0-5° тепла); днем 0-5° тепла,
- в Закарпатье до 9° (в Карпатах снег, температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза).
- на остальной территории дождь;
- на северо-востоке без существенных осадков; температура ночью 2-7° тепла, в южной части до 10°; днем 13-18 °, в Киевской, Черкасской, Одесской областях 7-12°.
Ветер
северный, северо-восточный, 7-12 м/с, в восточных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.
Как сообщалось, в Карпатах резко усилился мороз. На высокогорье температура воздуха опустилась до -12 градусов.
Напомним, ранее стало известно, какая будет погода в Украине до конца недели.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.