Завтра в Україні діятимуть графіки відключень світла: як вимикатимуть

Вимкнення світла в Україні

У лютому 2022 року російські війська вторглися в Україну. Однією з головних цілей росіян з тих пір залишається знищення української енергетики.

З цієї причини окупанти спеціально б'ють по об'єктах енергетики. Наприклад, кілька днів тому росіяни пошкодили цивільну інфраструктуру в Херсоні. Через це без світла, води і тепла залишилася частина Центрального району.

Додамо, що обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу діють уже кілька днів поспіль.

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