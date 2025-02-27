Завтра в Украине будут действовать графики отключений света: как будут выключать

Завтра, 28 февраля, будут применяться меры ограничения мощности. Они будут касаться промышленности и бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Время применения ограничений:
Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.
При этом, отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.
Важно, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
"Поэтому важно следить за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", - добавили энергетики.
В феврале 2022 года российские войска вторглись в Украину. Одной из главных целей россиян с тех пор остается уничтожение украинской энергетики.
По этой причине оккупанты специально бьют по объектам энергетики. Например, несколько дней назад россияне повредили гражданскую инфраструктуру в Херсоне. Из-за этого без света, воды и тепла осталась часть Центрального района.
Добавим, что ограничения электроэнергии для промышленности и бизнеса действуют уже несколько дней подряд.
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