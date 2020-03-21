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Завтра в Украину прибудет самолет с тестами на коронавирус из Китая

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 22:56
Завтра в Украину прибудет самолет с тестами на коронавирус из Китая
Фото: загрузка тестов на самолет (facebook.com/kirill.timoshenko)

Через несколько дней в Украину прибудет новая партия

В воскресенье, 22 марта, в Украину прибудет самолет с тестами на коронавирус и медицинским оборудованием из Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Facebook.

По словам Тимошенко, сегодня из Китая вылетит украинский военный самолет с партией лабораторных тестов и экспресс-тестов на коронавирус, а также масками, дезинфекторами, аппаратами искусственной вентиляции легких и другим оборудованием.

"Это только первая партия. Следующая через несколько дней так же полетит из Китая нашим бортом", - добавил он.

Опубликовано Kirill Timoshenko Суббота, 21 марта 2020 г.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщал, что Украина и Китай проведут прямой телемост для обсуждения вопросов о противодействии коронавирусу. Китайские специалисты поделятся своим опытом с украинскими врачами и вирусологами.

Также РБК-Украина писало, что украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает получить 10 миллионов тестов для выявления коронавируса из Китая. Глава государства отмечал, что партия тестов прибудет в Украину за 48 часов.

Кроме того, 20 марта украинский военный грузовой самолет ИЛ-76 готовился к вылету из аэропорта "Борисполь" в Китай. Из Китая украинский борт должен был доставить медицинский груз для борьбы с коронавирусом.

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