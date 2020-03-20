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В Украину из Китая доставят быстрые тесты, маски и аппараты вентиляции легких

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 10:18
В Украину из Китая доставят быстрые тесты, маски и аппараты вентиляции легких
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Украинский военный самолет готовится к вылету в Китай

Украинский военный грузовой самолет ИЛ-76 готовится к вылету из аэропорта "Борисполь" в Китай, откуда будет доставлен медицинский груз для борьбы с коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Андрей Мотовиловец, который будет сопровождать груз.

По его словам, в Украину, в частности, будут доставлены быстрые тесты на коронавирус, медицинские маски и аппараты вентиляции легких.

"В 11.00 в субботу борт примет медицинский груз лабораторные и экспресс тесты на коронавирус, медицинские маски, аппараты вентиляции легких и многое другое. Я имею честь сопровождать этот полет, чтобы оформить документы и груз", - написал нардеп.

Как отметил Мотовиловец, на следующей неделе планируется еще один полет в Китай за медицинским грузом.

Отметим, по состоянию на 20 марта в Украине официально подтверждены 26 случаев коронавируса. При этом три человека умерли от COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях начали задействовать Национальную гвардию для борьбы с распространением коронавируса. Превентивные меры осуществляются на въездах в Киев, Винницу, Днепр, Черкасы, в населенных пунктах Ямпольского района.

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